Uma operação policial realizada na madrugada desta quinta-feira (09) resultou na prisão de um homem e na apreensão de um menor suspeitos de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas e corrupção de menores. A ação aconteceu na Rua Maria Cristina, no Bairro Vale do Sol, em Viçosa.

De acordo com a Polícia Militar, durante a abordagem a um estabelecimento comercial, um menor de idade foi flagrado com substâncias ilícitas. Na busca realizada no local, foram encontrados 6 buchas de maconha, 38 pinos e 6 papelotes de cocaína, além de R$ 3.959,00 em dinheiro e 3 celulares de origem suspeita.

O autor identificado como F.A.G.S., foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia, onde responderá pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. O menor envolvido, M.S.A., foi apreendido e encaminhado ao sistema socioeducativo, enquanto o caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.

Materiais Apreendidos:

6 buchas de maconha;

38 pinos de cocaína;

6 papelotes de cocaína;

R$ 3.959,00 em espécie;

3 celulares.