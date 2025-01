Na tarde de terça-feira (07), por volta das 15h00min, a Polícia Militar foi acionada após diversas denúncias relatando que um indivíduo havia sido alvo de múltiplos disparos de arma de fogo. Os principais suspeitos do atentado foram identificados como dois jovens, um de 17 e outro de 24 anos, ambos conhecidos pela polícia por seu envolvimento com o tráfico de drogas na região da Terra do Santo.

Através de investigações, as equipes policiais se deslocaram até o local do crime e conseguiram localizar os suspeitos. Durante a abordagem, foi realizada uma busca na residência do menor com o consentimento de seu pai. Na operação, os policiais encontraram um revólver calibre .32, com a numeração suprimida, e dois cartuchos deflagrados.

Através de informações de denúncias anteriores, que indicavam que os suspeitos escondiam drogas em um terreno nos fundos de suas casas, a polícia trouxe um cão farejador. O animal rapidamente localizou uma pequena quantidade de maconha enterrada no local, reforçando as acusações de tráfico de drogas.

Além disso, foi confirmada por um testemunho o envolvimento dos autores no crime. O padrasto da vítima, que presenciou o momento dos disparos, relatou que uma hora após o atentado, o indivíduo entrou em contato informando estar bem, mas temendo ser novamente alvo dos criminosos, optou por não revelar sua localização.

Os autores foram apreendidos e presos, sendo encaminhados para a delegacia de plantão junto aos materiais apreendidos, que incluem o revólver, munições e a droga localizada.

Os envolvidos já possuem passagens anteriores por tráfico de drogas, o que reforça a gravidade do crime. O caso segue sob investigação para apuração dos detalhes e esclarecimentos adicionais.

