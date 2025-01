Um homem de 20 anos foi preso em flagrante após tentar matar outro, de 23 anos, em uma briga na tarde de sábado (11), no Centro de Cataguases. Segundo a Polícia Militar, o suspeito desferiu sete facadas na região torácica da vítima.

Ainda de acordo com a PM, o autor e a vítima se envolveram em uma luta corporal, motivada por questões passionais, o suspeito sacou duas facas e desferiu os golpes. Após o ataque, o jovem fugiu em uma motocicleta Honda Biz preta, abandonando a faca no local.

A moto foi encontrada próxima ao local do crime, e o veículo foi apreendido. Durante investigações, a polícia recebeu informações sobre possíveis esconderijos do suspeito, levando-os à casa de sua avó. No entanto, ao chegar ao endereço, a equipe foi informada de que ele estava em uma casa próxima.

Após verificar o local, os policiais encontraram uma jaqueta preta, com marcas de sangue, que o autor usava durante o crime, além de um chinelo. A jaqueta e o chinelo foram apreendidos como evidências. Seguindo novas denúncias, os policiais se dirigiram até um prédio abandonado, na Avenida Antônio Justino, onde localizaram o suspeito.

O autor foi preso em flagrante pelo crime de homicídio tentado, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.

