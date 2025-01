Homem é morto a tiros em Bom Jardim de Minas

armado Na noite de domingo, 12 de janeiro, por volta das 20h10, a Polícia Militar de Bom Jardim de Minas foi acionada após uma ligação telefônica que relatava um homicídio em um estabelecimento comercial situado na Rua Padre Francisco Rei, no centro da cidade. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem de 41 anos já sem vida, caído de bruços. Uma segunda vítima, um senhor de 66 anos, foi atingido por estilhaços na perna durante o ataque e foi rapidamente levado a um hospital para atendimento médico. Testemunhas que estavam no local informaram à polícia que um veículo Fiat Pulse, de cor escura, estacionou em frente ao estabelecimento. Dois homens desembarcaram do carro, armados, e dispararam várias vezes contra o homem de 41 anos, que não resistiu aos ferimentos. Após o crime, os suspeitos retornaram ao veículo e fugiram em direção a Santa Rita do Jacutinga.