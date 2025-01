Na manhã desta terça-feira (14), por volta das 7h, um acidente de trânsito ocorreu no km 662 da BR-040, no município de Carandaí, Minas Gerais. Um Ford Fiesta que seguia sentido Rio de Janeiro colidiu frontalmente com um caminhão que trafegava no sentido oposto.

As primeiras informações confirmam cinco óbitos no local, todos ocupantes do Ford Fiesta. Duas pessoas que estavam no caminhão sofreram ferimentos e foram socorridas. Não foram divulgadas, até o momento, informações sobre a identidade das vítimas fatais ou o estado de saúde dos feridos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para coordenar o atendimento à ocorrência, realizar os levantamentos periciais e organizar o tráfego na região, que sofreu bloqueios parciais. Não há previsão para a total liberação da via.





Tags:

acidente | Ferido