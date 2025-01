O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou um policial militar por matar dois homens, irmãos, durante tradicional cavalgada realizada no povoado de São José, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime, conforme a denúncia, ocorreu no dia 10 de março de 2024. Ele responderá por duplo homicídio qualificado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito.

Segundo as investigações, os disparos foram efetuados durante uma confusão envolvendo pessoas que estavam no evento e policiais militares. Após serem atingidos, na frente das esposas e filhos, as vítimas foram levadas à viatura policial sem os cuidados necessários. Um deles, segundo a denúncia, chegou a bater a cabeça no chão enquanto era carregado.

As apurações apontaram que um dos homens morreu a caminho do hospital, enquanto o outro faleceu após ser hospitalizado.

O MPMG ainda requereu a condenação do policial militar ao pagamento de R$200 mil aos familiares das vítimas, a título de dano moral e de custeio dos gastos com deslocamento, velório e funeral.

