Na manhã dessa segunda-feira (13), as polícias Civil de Minas Gerais (PCMG) e Militar (PMMG) desencadearam operação conjunta visando ao cumprimento de dois mandados de prisão, na cidade de Barroso, no Campo das Vertentes.

Os suspeitos, de 22 e 34 anos, são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e pelo

homicídio de um jovem de 19 anos, morto com três tiros, na véspera do último Natal (24/12). De

acordo com as investigações, a morte teria ocorrido devido a uma dívida de drogas.

Durante o cumprimento das prisões, também foi identificado o local onde os suspeitos processavam as drogas, sendo apreendidos crack, maconha e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.



De acordo com o delegado Roberto Fernando Nobrega Filho, os presos, um deles suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Barroso, foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

