Nesta terça-feira (14), a Polícia Militar de Meio Ambiente, por meio da 4ª Companhia e 3º Pelotão, recebeu uma denúncia sobre o cativeiro e comércio ilegal de pássaros da fauna silvestre em Santos Dumont. Durante a operação, a equipe localizou uma residência onde foram encontrados 08 pássaros mantidos em cativeiro, sem a devida autorização dos órgãos ambientais, além de duas armadilhas e seis gaiolas.

Os animais apreendidos foram:

04 coleirinhos

01 maritaca

02 pintagol

01 trinca-ferro



Foi lavrado um auto de infração no valor de R$ 35.896,19 e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do responsável, identificado como P.LF.C. A ação reforça o compromisso da Polícia Militar de Meio Ambiente no combate ao tráfico e cativeiro ilegal de fauna silvestre.

A operação continua em apuração.