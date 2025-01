Uma adutora do Demsur se rompeu na manhã desta quarta-feira (15) na esquina da Avenida Constantino Pinto com a Rua Artur Bernardes.

De acordo com o Demsur, houve a necessidade de fechar o registro para que a equipe possa atuar no reparo da adutora, e por isso algumas regiões ficarão com o abastecimento comprometido por algumas horas.

A suspensão de abastecimento afeta principalmente a região central, nas proximidades da Praça Cel. Pacheco de Medeiros; parte da Barra que é abastecida pelo reservatório da Simeão Feres; e, parte do bairro Prefeito Hélio Araújo.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até às 12h. O Demsur recomenda que os consumidores economizem água e evitem desperdício até que o abastecimento seja normalizado.

Tags:

Abastecimento | abastecimento de água | adutora | água | Rompimento