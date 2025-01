Na tarde desta quarta-feira (15), a Polícia Militar prendeu dois homens envolvidos em crimes de estelionato em Barbacena. Um dos suspeitos, de 28 anos, era foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. A prisão ocorreu após denúncias de moradores, que alertaram as autoridades sobre uma dupla que estaria aplicando golpes utilizando um veículo Celta preto.

O golpe consistia em abordar moradores em suas residências sob o pretexto de realizar a entrega de mercadorias. Durante o contato, os suspeitos solicitavam documentos pessoais e tiravam fotos das vítimas, prática que levantou suspeitas e motivou as denúncias.

Após as informações serem transmitidas ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), as guarnições iniciaram um rastreamento e localizaram o veículo suspeito na Avenida Pereira Teixeira, no centro da cidade. No interior do carro, estavam os dois homens, oriundos de São Paulo.

Durante a abordagem, os militares confirmaram que o homem de 28 anos tinha um mandado de prisão ativo. Ele inicialmente tentou enganar os policiais fornecendo um nome falso, mas posteriormente admitiu sua verdadeira identidade. O suspeito confessou que se passava por funcionário de uma empresa de entrega terceirizada para obter documentos e assinaturas, os quais eram utilizados para solicitar empréstimos fraudulentos em nome das vítimas.

No veículo, os policiais encontraram uma prancheta contendo uma lista com nomes de possíveis vítimas, assinaturas, números de CPF e etiquetas com dados pessoais. O condutor do carro, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estava dirigindo um veículo com o licenciamento atrasado desde 2023. O carro foi removido para um pátio credenciado.

O segundo suspeito, de 26 anos, admitiu ter fotografado as vítimas e coletado assinaturas, mas se recusou a fornecer mais detalhes sobre as atividades fraudulentas. Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde, durante o registro da ocorrência, duas vítimas compareceram e reconheceram os autores como responsáveis pelos golpes.