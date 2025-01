Por meio da parceria entre o Departamento de Educação da Prefeitura de Matias Barbosa e o Sistema FAEMG SENAR, será ofertado o seguinte curso para quem deseja ingressar no mercado de trabalho: Jovem no Mercado de Trabalho. A oportunidade é destinada a pessoas entre 16 e 24 anos. Serão disponibilizadas cerca de 30 vagas, que serão divididas em turmas no turno da manhã ou tarde.

O curso conta com a carga horária de 24 horas. O início das aulas será no dia 4 de fevereiro e o término previsto para até 8 de fevereiro. Os interessados em participar podem se inscrever a partir desta quinta-feira, 16 de janeiro, até a próxima quarta-feira (22) pelo link.

Entre os temas a serem abordados no curso estão o relacionamento interpessoal, elaboração de currículo, preparação para entrevista de emprego, comportamento no ambiente de trabalho, empreendedorismo e planejamento e organização.

Segundo Simone Garcia Janeiro, diretora do Departamento Municipal de Educação, esse tipo de formação atende a uma importante demanda de jovens que procuram a primeira oportunidade de emprego, mas que necessitam de preparo para se apresentarem para as empresas e empregadores.

“É importante que os jovens saibam se portar e se apresentarem em uma entrevista de emprego, com confiança e postura profissional”, destacou a gestora.