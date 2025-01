Nessa de quinta-feira (16), um homem de 45 anos foi preso em flagrante acusado de tráfico de drogas em São João del-Rei, após uma operação da Polícia Militar. A equipe de segurança recebeu informações de que indivíduos da cidade estariam utilizando ônibus interestaduais para transportar grandes quantidades de entorpecentes. Durante os levantamentos, foi identificado que o suspeito estava vindo de São Paulo e transportava maconha.

A polícia então montou uma operação e interceptou o ônibus no Distrito de São Sebastião da Vitória. Ao realizar a abordagem, o homem foi encontrado com 23 tabletes e quatro esferas de maconha em sua bagagem. Diante do flagrante, ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga apreendida.

Vale destacar que o acusado possui um extenso histórico criminal, com registros anteriores por tráfico de drogas, roubo, furto, porte ilegal de arma branca e ameaça. O caso segue em investigação, e o suspeito enfrentará as devidas consequências legais.

