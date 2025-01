Nessa quinta-feira (16), por volta das 08h00, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência de recuperação de um cadáver encontrado por funcionários terceirizados da Prefeitura de Cataguases, na linha de trem desativada, no Bairro Leonardo. A vítima, um homem de 58 anos, estava desaparecida desde o dia 12 de janeiro, quando saiu de sua residência e não retornou, conforme relato de seu irmão, que esteve no local.

A perícia da Polícia Civil, que esteve presente, não encontrou sinais aparentes de violência no corpo, mas, devido ao avançado estado de decomposição, a causa da morte não foi imediatamente identificada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora para a realização de autópsia, que ajudará a esclarecer as circunstâncias do falecimento. A remoção do cadáver foi realizada pelos bombeiros e o transporte até o IML ficou a cargo da funerária Bom Pastor.

A investigação segue em andamento.

Tags:

Homem | morte | Polícia