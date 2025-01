Nesta quinta-feira (17), um incêndio de grandes proporções consumiu uma residência abandonada localizada na Rua Jaquesbino Alarico da Costa, no bairro das Graças, em Santos Dumont. A moradia, possivelmente ocupada por andarilhos, acumulava uma grande quantidade de materiais recicláveis, o que contribuiu para a rápida propagação das chamas.

A residência estava desabitada e em condições precárias, foi completamente tomada pelo fogo. Apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de vítimas. Testemunhas relataram que vizinhos tentaram iniciar o combate ao fogo com baldes de água e mangueiras domésticas antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar (BM) foi acionada para o local e conseguiu extinguir o incêndio, realizando em seguida o rescaldo para evitar o reaparecimento das chamas. Devido ao risco iminente de colapso estrutural, foi necessária a demolição parcial da fachada do imóvel.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Compdec) foi acionada para realizar uma avaliação detalhada dos danos e determinar as ações mitigatórias necessárias. Segundo informações preliminares, o telhado da residência foi completamente destruído pelo fogo.

O local permanece isolado e sob a responsabilidade do proprietário. A população foi orientada a não se aproximar da área devido aos riscos residuais. As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades.