Na noite de sexta-feira (17), uma ocorrência de tentativa de homicídio mobilizou a Polícia Militar e a equipe do SAMU no Distrito de Mercês de Água Limpa, em São Tiago. O incidente deixou um homem de 31 anos gravemente ferido.

De acordo com as informações obtidas no local, por volta das 19h, os policiais foram chamados a uma residência onde encontraram a vítima ensanguentada e com ferimentos no tórax, caída ao chão. De imediato, os socorristas do SAMU foram acionados e prestaram atendimento ao homem, encaminhando-o para o hospital em São Tiago. Apesar da gravidade dos ferimentos, o relatório médico informou que ele não corria risco de morte.

Testemunhas relataram que o homem ferido havia arremessado pedras contra a janela da casa de um morador de 26 anos, provocando a quebra dos vidros. Em resposta, o jovem saiu da residência e agrediu o autor da vandalização, desferindo duas facadas durante o confronto.

Após o ataque, o agressor fugiu do local, tomando rumo desconhecido. A arma do crime, uma faca, também não foi encontrada pelas autoridades.