O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apresentou denúncia contra um homem de 22 anos pela tentativa de estupro de uma mulher idosa com deficiência física, em outubro de 2024, na cidade de Monte Santo de Minas. O caso chocou a comunidade local e agora segue para a apreciação da Justiça.

De acordo com o inquérito policial que embasou a denúncia, o acusado, que é vizinho da vítima, aproveitou-se do momento em que ela estava sozinha em casa para invadir a residência e tentar cometer o crime. A ação foi interrompida pela chegada da acompanhante da idosa, que retornou ao local a tempo de impedir a consumação do ato.

Crime contra vulnerável

A Promotoria de Justiça de Monte Santo de Minas classificou o crime como tentativa de estupro de vulnerável, conforme prevê o Código Penal, considerando a idade avançada e a condição de deficiência da vítima. Além disso, o MPMG destacou a presença de uma circunstância agravante, uma vez que o delito foi praticado contra uma pessoa idosa e com limitações físicas, e o desfecho só não foi pior devido a fatores externos à vontade do agressor.

Histórico criminal e prisão

O denunciado possui antecedentes criminais, conforme consta em relatórios policiais. Ele já responde por outro crime de estupro de vulnerável e encontra-se preso preventivamente desde que o caso veio à tona, o que reforça a gravidade da situação e o risco de reincidência.

O MPMG agora aguarda a tramitação do processo e pede a condenação do acusado com base nos crimes descritos.

