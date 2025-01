Na noite de sexta-feira (17), um sequestro foi registrado em Boa Família, distrito de Muriaé, onde um homem de 31 anos foi alvo de um ataque em um bar, o carro do prefeito de Miraí foi usado no crime. De acordo com a Polícia Militar (PM), três suspeitos chegaram ao local em um veículo e invadiram o estabelecimento, agredindo a vítima com socos e disparando tiros. Durante a ação, o homem foi levado pelos sequestradores.

Além da vítima principal, um segundo cliente, de 36 anos, também foi atingido pelos disparos. Testemunhas relataram que as mesas do bar foram atingidas e garrafas de vidro foram lançadas contra as janelas. As informações foram corroboradas pelas imagens de câmeras de segurança do local.

A PM informou ainda que o sequestro teria sido motivado por um suposto furto cometido pelo homem sequestrado. Ele é suspeito de invadir uma propriedade na saída do distrito, de onde teria levado diversos objetos.

Até a manhã de segunda-feira (20), a vítima ainda não havia sido localizada. O veículo usado no crime foi encontrado na MGT-265, próximo a Miraí. Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo, enquanto o passageiro tentou se esconder. O condutor do carro relatou à polícia que havia pegado o veículo mais cedo naquela noite e estava acompanhado de outros dois homens hospedados em um sítio nas proximidades.

Dentro do automóvel, foram encontrados R$ 3.250 em dinheiro, roupas semelhantes às descritas nas testemunhas sobre os suspeitos e evidências de que a placa do carro havia sido alterada. Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no crime.