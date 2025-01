Na manhã desta segunda-feira (20), por volta das 11h, a Polícia Militar de Meio Ambiente, pertencente à 04ª Companhia, efetuou a prisão de um homem, de 58 anos por posse irregular de arma de fogo e cativeiro de animais silvestres em São João Nepomuceno, na região de Carlos Alves.

A ação teve início após uma denúncia anônima que relatava a prática de caça ilegal de animais e a posse de armas de fogo em uma residência localizada no município. Com base nessa informação, a equipe, composta pelos policiais Sgt Fulco, CB Ventura, Sgt Rolim, Sd Ueni e Sd Saraiva, se deslocou até o local para averiguar a situação.

Ao chegar na residência do senhor Gelci, a entrada foi autorizada e, durante a busca, foi encontrada uma espingarda calibre .28, acompanhada de quatro cartuchos intactos. Além disso, os policiais encontraram quatro pássaros da fauna silvestre brasileira em cativeiro, todos sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e crime contra a fauna, sendo conduzido, junto com os produtos apreendidos, até a presença do delegado de polícia para as devidas providências.

