Na tarde desta segunda-feira (20), uma colisão envolvendo um veículo de passeio foi registrada no quilômetro 69 da BR-040, altura do município de Sete Lagoas, no sentido Juiz de Fora. Segundo informações preliminares, o automóvel colidiu com um paredão rochoso às margens da rodovia.

O condutor do veículo, um homem cuja identidade não foi divulgada, sofreu ferimentos e foi removido para o Hospital Santa Teresa em Petrópolis. O estado de saúde da vítima não foi informado até o momento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes de resgate estiveram no local para prestar os primeiros socorros e garantir a segurança na rodovia. O trecho foi devidamente sinalizado, e apesar da batida, não houve registro de retenções no trânsito.

O veículo permanece no local aguardando a realização da perícia, que deve esclarecer as circunstâncias do acidente.

Tags:

acidente | Batida | Rodovia