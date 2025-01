Nessa segunda-feira (20), a Polícia Militar de Conselheiro Lafaiete apreendeu uma espingarda durante patrulhamento pelo Bairro São João, após uma denúncia recebida via 181, serviço de denúncia anônima. A informação apontava que um morador estaria em posse ilegal do armamento. No entanto, o suspeito não foi localizado até o momento. A arma de fogo foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia.

Ainda na noite do mesmo dia, outra denúncia via 181 resultou na apreensão de drogas. A Polícia Militar encontrou uma considerável quantidade de cocaína e quatro tabletes de maconha nos fundos de uma residência, localizada em um lote vago na área conhecida como Gagé. A equipe contou com o auxílio da cadela policial Hilda, que foi fundamental para a localização dos entorpecentes. Nenhum suspeito foi detido na região. As drogas foram apreendidas e também encaminhadas à Delegacia de Polícia.





Tags:

Drogas | Polícia