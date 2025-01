Na manhã desta terça-feira (21), durante patrulhamento ambiental na zona rural de Neblina, em Divino, a Polícia Militar Ambiental encontrou diversas aves mantidas em cativeiro irregular. Na operação foram visualizadas várias gaiolas penduradas na varanda de uma residência. Entre as aves encontradas estavam três coleiros (Sporophila caerulescens), um bigodinho (Sporophila lineola), dois pintassilgos (Spinus magellanicus) e dois canários da terra (Sicalis flaveola).

Dentro da casa, foram localizadas mais duas gaiolas com um trinca-ferro (Saltator similis) e um tico-tico (Zonotrichia capensis), todos da fauna silvestre brasileira e sem anilhas, o que configura uma prática ilegal de captura e manutenção de animais silvestres. Além das aves, foram encontradas também armadilhas, como alçapões feitos de talo de imbaúba e uma rede de gaiola, instrumentos utilizados para a captura de pássaros.

Foi localizada também uma armadilha de ferro afunilada, usada para capturar tatus, o que caracteriza uma infração ambiental adicional. Diante dos fatos, os pássaros foram avaliados por um médico veterinário, que atestou a necessidade de sua soltura imediata, o que foi realizado com sucesso. As armadilhas foram inutilizadas de acordo com o Decreto Estadual 47.383/18 e a Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais.

Em razão das infrações, foi lavrado um auto de infração, com multa no valor de R$ 23.893,92.

Tags:

Aves | Cativeiro