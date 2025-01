Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas no bairro Jardim Paulo Campos, em São João del-Rei, nesta terça-feira (21). A ação foi realizada após uma denúncia anônima.

As equipes da Polícia Militar se dirigiram até o local apontado pela denúncia. Ao chegarem, os militares encontraram o portão da residência aberto e receberam autorização para realizar uma fiscalização no interior do imóvel.

Durante as buscas, os policiais apreenderam uma significativa quantidade de drogas e materiais utilizados no tráfico. O saldo da operação foi:

68 papelotes de cocaína;

11 porções de cocaína;

01 celular;

Folhas de anotações contendo registros do tráfico;

01 balança de precisão;

Materiais usados para embalar drogas;

R$ 3.107,00 em dinheiro.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça.

