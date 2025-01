Um homem de 24 anos foi preso na noite de terça-feira (21) em uma operação da Polícia Militar no Bairro Água Santa, após investigações relacionadas a um assalto ocorrido no Bairro Santo Antônio na segunda-feira (20). A ação policial resultou na apreensão de drogas, dinheiro, celulares e outros materiais utilizados no tráfico.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime investigado envolvia o roubo à casa de um casal de idosos. Durante as diligências, o suspeito foi identificado, e a localização de sua residência foi confirmada. No momento da abordagem, o homem se recusou a sair do imóvel e acionou seu advogado, que chegou ao local e tentou negociar com ele.

Durante a conversa, policiais observaram uma pessoa deixando a casa e jogando uma sacola sobre o telhado da residência vizinha. Ao verificarem o conteúdo, foram encontrados pequenos tabletes de maconha prontos para revenda.

Quando percebeu a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir, mas foi perseguido e detido. Dentro da casa, os agentes encontraram um celular semelhante ao que havia sido roubado na noite anterior. O aparelho estava submerso em uma panela com água fervente, o que indica uma tentativa de destruir provas.

A vítima do roubo informou que o suspeito havia prestado serviços de pedreiro em sua casa e era a única pessoa recente com acesso ao local. Ela também relatou que, em outra ocasião, já havia sido alvo de furto e suspeitou do mesmo homem.

No total, foram apreendidos 14 tabletes de maconha, uma porção maior da mesma droga, quatro celulares, uma balança de precisão, 24 comprimidos de LSD, R$ 1.216,85 em dinheiro, um cartão bancário, pedaços de celulares e materiais usados para embalar entorpecentes, como sacolés, rolos de papel filme e uma tesoura com resquícios de maconha.

Durante o procedimento policial, o suspeito tentou resistir à prisão, desobedecendo ordens e demonstrando intenção de fuga, mas foi contido. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde todos os materiais apreendidos foram apresentados.

Drogas | Furto | Polícia | Polícia Militar | prisão | roubo | Tráfico