A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), apreendeu nesta quarta-feira (22), em Três Rios, um veículo suspeito de envolvimento no homicídio de uma jovem de 21 anos, ocorrido em Chiador, na Zona da Mata. Durante a ação, dois homens, de 40 e 58 anos, foram encaminhados até a delegacia em Três Rios, onde foram ouvidos e liberados.

O crime

Em novembro de 2024, o corpo da jovem, filha de um policial militar, foi encontrado enrolado em um cobertor às margens de uma rodovia em Chiador. De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em Mar de Espanha, o corpo estava localizado a aproximadamente 100 metros da divisa de Minas Gerais com a cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro. Ao lado do corpo, foram encontradas roupas masculinas, incluindo uma camisa amarela suja de sangue e uma calça preta. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e constatou que a vítima apresentava sinais de violência, como cortes nos pulsos, inchaço no olho, lesões no rosto e hematomas no tórax.

Investigações em andamento.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de elucidar todos os detalhes do crime. A colaboração entre as polícias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro tem sido fundamental para o avanço das apurações.