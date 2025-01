Na manhã dessa quarta-feira (22), a Polícia Militar de Argirita, município localizado na Zona da Mata mineira, foi chamada para investigar uma denúncia alarmante de maus-tratos e lesão corporal contra um jovem de 21 anos com deficiência cognitiva. O incidente ocorreu na Rua Francisco Luiz da Cunha, no Bairro Cruzeiro.

Ao chegar ao local, a equipe de policiais encontrou a vítima, em condições de extrema negligência. O jovem estava deitado no chão, cercado por sangue e sujeira, e apresentava múltiplos ferimentos e hematomas visíveis em diversas partes do corpo, incluindo o rosto, braços e pés. Segundo o relato da assistente social , que acompanhava a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, o jovem indicou que os abusos físicos foram cometidos por sua própria mãe, de 51 anos.

O jovem foi prontamente socorrido e encaminhado para o Hospital Casa de Caridade Leopoldinense, onde recebeu atendimento médico. De acordo com a médica plantonista, Dra. Laura Fazza, as lesões no corpo da vítima eram consistentes com maus-tratos prolongados, o que gerou grande preocupação quanto à extensão dos abusos sofridos.

A autora do crime, foi localizada e encaminhada para o hospital para exames de corpo de delito e, posteriormente, levada à Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina. Ela foi autuada em flagrante por lesão corporal e maus-tratos e aguarda as próximas etapas do processo judicial.

A perícia técnica, esteve no local para realizar os levantamentos necessários e coletar evidências, que serão essenciais para o andamento do inquérito policial.

Enquanto isso, a vítima permanece internada em estado grave, recebendo cuidados médicos intensivos.

