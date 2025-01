Nesta quinta-feira (23), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem, de 40 anos, que estava foragido da Justiça após condenação pelo crime de estupro de vulnerável. A abordagem ocorreu em uma estrada que liga Marinópolis a Santo Antônio do Aventureiro, na Zona da Mata mineira.

Segundo a PC, a prisão foi resultado de uma operação coordenada pelo delegado Thiago Carvalho Couri, com base em informações que indicaram o paradeiro do alvo. A investigação, iniciada em 2022 pela Delegacia de Polícia Civil em Além Paraíba, resultou no indiciamento e, posteriormente, na condenação do suspeito pelo Poder Judiciário.

Durante a operação, os investigadores em Além Paraíba identificaram e abordaram o foragido enquanto ele estava dentro de um veículo. Em seguida, foi dada voz de prisão ao homem, que, posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. Segundo Couri, a ação demonstra o comprometimento da PCMG com a responsabilização criminal. "Essa prisão é resultado do trabalho incansável da nossa equipe para garantir a segurança pública e a aplicação da justiça", destaca o delegado.

Tags:

Crime | estupro | Homem | Justiça | Polícia | polícia civil | Prende