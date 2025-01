A Justiça decretou a prisão preventiva de um homem acusado de ameaçar a ex-companheira e prometer incendiar a casa de sua família em Juatuba. A decisão foi proferida nesta semana e, conforme as informações divulgadas, o homem já se encontra preso.

De acordo com o processo, após um relacionamento de oito anos, o acusado não aceitou o término, ocorrido há cerca de seis meses, e passou a intimidar a ex-companheira. Em setembro, a Justiça concedeu uma medida protetiva que proibia o agressor de se aproximar da vítima e de seus familiares a menos de 300 metros, além de impedir qualquer contato por meio de redes sociais ou outros canais.

No entanto, o homem desrespeitou as restrições, enviando mensagens via redes sociais e Pix, além de comparecer à casa de familiares da vítima. As mensagens continham diversas ameaças, incluindo a de morte. Diante do agravamento da situação, a vítima registrou um boletim de ocorrência no dia 17 de janeiro, temendo pela própria vida.

No mesmo dia, o MPMG, por meio da Promotoria de Justiça de Juatuba, solicitou a prisão preventiva do homem. O promotor de Justiça Lélio Braga Calhau argumentou que a prisão era necessária para garantir a ordem pública e evitar novos crimes. “Tal medida é imprescindível para garantir a segurança da vítima e de seus familiares, considerando que o acusado tem descumprido reiteradamente as medidas protetivas impostas”, afirmou o promotor.

Na decisão judicial, o juiz Leonidas Amaral Pinto destacou que as provas confirmam a insuficiência das medidas protetivas para resguardar a integridade da vítima. “Os autos comprovam, sem sombra de dúvida, que as medidas protetivas não se revelam suficientes para resguardar a integridade da mulher, o que demonstra a necessidade de segregação preventiva para garantia da ordem pública”, declarou o magistrado.

