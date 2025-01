A 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, um dos eventos mais importantes do calendário cultural brasileiro, inicia sua programação nesta sexta-feira (24) e segue até o próximo sábado (1º). Nesta edição, o tema “Que cinema é esse?” propõe reflexões sobre novas possibilidades e os caminhos consolidados no cenário cinematográfico. O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas e do Senac, reforça sua parceria com a Universo Produção, contribuindo para a realização deste evento.

A parceria do Sistema Fecomércio MG inclui apresentações artísticas, intervenções culturais, shows musicais e rodas de conversa que dialogam diretamente com a temática do festival. Além disso, o evento conta com ações de interação, como a distribuição de brindes e guloseimas, promovendo a proximidade entre público e organizadores.

Destaques da programação cultural e educacional

A programação cultural contempla desde apresentações musicais até intervenções artísticas voltadas ao público infantil. Na abertura, nesta sexta-feira, Sérgio Pererê se apresenta no Cine Lounge às 23h30. No sábado (25), o dia será repleto de atividades, como intervenções artísticas no espaço Mostrinha, além do animado Cortejo das Artes, com participações da Turma do Pipoca, Calcinha de Palhaça e Batuque de Minas.

As rodas de conversa, batizadas de Encontros de Cinema, também têm papel central no evento. Entre os destaques estão debates com Chico Diaz sobre a versatilidade do ator no sábado (25) e Leonardo Boff, que aborda justiça social, meio ambiente e espiritualidade no domingo (26).

Homenagem a Bruna Linzmeyer

A atriz Bruna Linzmeyer é a homenageada desta edição, reconhecida por sua versatilidade e profundidade artística. Para marcar o tributo, Ronie Peterson, chef de cozinha e Gerente de Alimentos e Bebidas do Senac em Minas, elaborou um menu especial para o jantar de abertura, que acontece no dia 25/01. Inspirado nos traços e preferências da atriz, o cardápio vegetariano mescla sabores únicos, como o Ronhonhoque, um nhoque de batata-doce, cogumelos e ricota defumada.

