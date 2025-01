Na tarde de quinta-feira (23), a Polícia Militar de Barbacena realizou uma operação no Bairro Santo Antônio após receber informações de que um homem, de 41 anos, estaria transportando uma barra de substância análoga à maconha para comercialização no Bairro Andaraí.

Durante o patrulhamento na região, os militares avistaram o suspeito, que, ao perceber a presença policial, entrou rapidamente em um bar. Imediatamente, foi realizada uma abordagem e busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com o homem.

No entanto, durante uma vistoria no estabelecimento, os policiais encontraram um tablete grande de substância semelhante à maconha escondido entre as madeiras e telhas do banheiro. O suspeito, então, admitiu ser o proprietário da droga, alegando tê-la escondido no local ao perceber a aproximação da polícia. Além da droga, os militares apreenderam R$ 120,00 em dinheiro.

O proprietário do bar corroborou a versão do acusado e acompanhou as buscas no imóvel, presenciando a apreensão do material ilícito. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.