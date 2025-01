No último sábado (25), foi inaugurado o Memorial Brumadinho, espaço dedicado às 272 vítimas do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), que ocorreu há seis anos. A cerimônia emocionou familiares, autoridades e membros da sociedade civil, consolidando um marco de resistência e preservação da memória coletiva.

O memorial, projetado pelo arquiteto Gustavo Penna, foi descrito por ele como “duro, severo, monocromático”, ressaltando a seriedade e a dor associadas ao evento. Construído no próprio local da tragédia, o espaço homenageia 272 vidas, incluindo duas mulheres grávidas, e simboliza a luta por justiça e reparação.

Seis anos depois do desastre, as buscas pelos segmentos de três vítimas ainda não identificadas continuam, mobilizando a maior operação de resgate da história do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. No Instituto Médico Legal André Roquette, a equipe de antropologia forense segue dedicada aos trabalhos de identificação, embora muitos casos ainda sejam inconclusivos.

Conhecendo o Memorial

O Memorial Brumadinho conta com um bosque de 272 ipês amarelos, uma escultura-monumento, espaço para meditação, uma drusa de cristais e duas salas de exposição. O espaço também abriga uma área destinada à guarda digna dos restos corpóreos das vítimas, configurando-se como um memorial in situ, semelhante a outros marcos históricos, como o Memorial do 11 de Setembro, em Nova York, e Auschwitz, na Polônia.

O Memorial Brumadinho surge como um espaço de reflexão sobre a violência ambiental, a negligência humana e a necessidade de garantir que tragédias como essa nunca mais se repitam. Para o governador Romeu Zema, o local tem um significado único: “Não temos nenhum lugar carregado de tanto simbolismo. Este memorial será um dos mais visitados do Brasil, pela força e pela mensagem que carrega.”

Mais do que um tributo, o Memorial Brumadinho é um apelo por responsabilidade, justiça e transformação social.