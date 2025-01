Na noite de domingo (26), por volta das 22h, um acidente envolvendo dois carros foi registrado na rodovia BR-267, no km 60, no município de Lima Duarte. A batida aconteceu entre um Fiat Uno de cor azul e uma caminhonete GM D20 de cor vermelha.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do Fiat Uno, um homem de 45 anos, ficou preso às ferragens e veio a óbito. Sua esposa, de 40 anos, que ocupava o banco do carona, foi socorrida em estado grave e levada ao hospital de Lima Duarte, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e também morreu. Um terceiro ocupante do Uno, que ainda não foi identificado, foi resgatado pela equipe do SAMU, e seu estado de saúde não foi informado.

No momento da chegada dos bombeiros, os ocupantes do GM D20 já não estavam no local do acidente. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada e, após a liberação, o corpo do condutor do Uno foi removido e encaminhado para uma funerária.

