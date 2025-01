Na última sexta-feira (24), durante o atendimento a uma ocorrência de tentativa de homicídio na estrada do presídio de Ubá, a Polícia Militar conseguiu interceptar um suspeito, o qual seria possível alvo dos autores do crime. Ao ser abordado por policiais, a testemunha apontou um homem que estava em uma motocicleta CG 160 preta. Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou fugir em alta velocidade pela estrada do Córrego da Zoeira.

Após uma intensa perseguição, o condutor abandonou a motocicleta e tentou escapar a pé, mas foi rapidamente alcançado e detido. O homem, de 23 anos, negou envolvimento na tentativa de homicídio, embora tenha admitido ter desavenças com a suposta vítima. Durante a abordagem, o suspeito revelou possuir uma arma de fogo em sua residência, um revólver calibre .32, alegando que o utilizava para defesa pessoal.

A equipe policial se dirigiu até a casa do suspeito e, no local, apreendeu o revólver calibre .32 com duas munições, 34 munições calibre 9mm, uma granada explosiva, um tablete de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão e diversos pinos plásticos vazios, frequentemente usados para armazenamento de cocaína. Dada a presença da granada, que apresenta alto risco, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado, realizando a detonação controlada do artefato em um local seguro.

O suspeito foi preso em flagrante e, após ser submetido aos procedimentos médicos no hospital, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ubá, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Tags:

Arma de fogo