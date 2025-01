O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) participou, na última sexta-feira (24), do anúncio do programa Cinema Sem Fronteiras, uma articulação entre as prefeituras de Belo Horizonte, Tiradentes e Ouro Preto para valorização da diversidade cultural brasileira via fomento à cadeia produtiva do cinema. O lançamento da iniciativa aconteceu durante a abertura da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

Com recursos do Fundo Especial do Ministério Público (Funemp), a parceria prevê investimento de R$ 6 milhões, com duração de 18 meses, para realização da Mostra de Cinema de Tiradentes, Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP), Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte (CineBH) e o Brasil CineMundi – Encontro Internacional de Coprodução. Os eventos preveem ações de formação técnica, intercâmbio, cooperação, rodadas de negócios, debates e exibição de filmes. O foco está no apoio à consolidação da indústria cinematográfica brasileira, na diversidade de olhares sobre o Brasil, no reconhecimento de novas cadeias produtivas regionais, na discussão de novas políticas públicas e na formação de público para diferentes propostas estéticas.

A Secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Eliane Parreiras, destacou que o apoio do Funemp possibilitará a expansão do Cinema Sem Fronteiras. “Este é um Programa de audiovisual internacional de vanguarda nascido em Belo Horizonte que exibe e discute a produção contemporânea do cinema brasileiro, sua história, patrimônio, linguagens, estéticas. Ele posiciona Belo Horizonte e Minas Gerais como um dos polos estratégicos no cenário do audiovisual brasileiro e internacional", avaliou. O recurso será repassado do MPMG para o programa BH Nas Telas, da Prefeitura de Belo Horizonte, que será responsável por articular a execução em conjunto com o Instituto Universo Cultural, organização responsável pela gestão dos festivais.

O Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Hugo de Barros e Moura, reforçou a relevância da parceria por representar uma entrega das mais valiosas para a cidade. “O audiovisual é uma indústria de grande importância para a economia brasileira e tem se destacado internacionalmente. Para o MPMG, é motivo de orgulho contribuir com o desenvolvimento e incentivo a esta área, que tem um papel transformador para Belo Horizonte e Minas Gerais”.

Para Raquel Hallak, coordenadora do Cinema sem Fronteiras e uma das fundadoras do Instituto Universo Cultural, a parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais para realização do Cinema sem Fronteiras potencializa o propósito do programa, gerando efeitos multiplicadores nas comunidades em todo o país. “Essa união de esforços é uma ação de vanguarda, um compromisso mútuo em favor da nossa cultura e do exercício da cidadania e exemplo de que responsabilidades compartilhadas colaboraram para a construção de um mundo melhor", disse.

cinema | Mostra de Tiradentes