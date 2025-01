O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) concluiu, na última sexta-feira, 24 de janeiro, a primeira fase da operação Integridade, com o oferecimento de denúncia contra oito pessoas pelo crime de associação criminosa e por 51 crimes de corrupção eleitoral, prática conhecida como compra de votos.

Fruto de investigação conduzida pela Promotoria Eleitoral de Passos (209ª Zona Eleitoral) e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) - Regional de Passos, a operação revelou a existência de associação criminosa constituída para a prática de crimes de corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e propaganda eleitoral, no dia da eleição, no pleito de 2024, no município de Passos.

A primeira fase da operação se encerra após a realização de várias diligências investigatórias, entre elas o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar realizado no dia 9 de janeiro deste ano.

Ao longo da investigação, o MPMG também requereu a prisão preventiva de três investigados, mas o pedido não foi acatado pela Justiça Eleitoral. No lugar da prisão preventiva, foram decretadas medidas cautelares de comparecimento bimestral em juízo, proibição de contato com outros investigados e testemunhas, proibição de se ausentar da comarca de sua residência sem prévia autorização judicial, recolhimento domiciliar no período noturno e em finais de semana, além da entrega dos passaportes.

As investigações prosseguem.