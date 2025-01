Na manhã desta segunda-feira (27), o Padre Willian Grôpo da Silva, de 57 anos, morreu em um acidente na BR-267, próximo a Bom Jardim de Minas. De acordo com testemunhas, o veículo em que ele estava saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o sacerdote foi encontrado sem vida no local.

Natural de Cataguases, Padre Willian exercia a função de vigário paroquial na Paróquia Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento, no município de Liberdade, no Sul de Minas Gerais.

A Arquidiocese de Juiz de Fora expressou seu pesar pela morte do padre, através de uma nota publicada pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil. Ele afirmou: “Recebemos com tristeza a notícia de sua partida. A toda a família e aos paroquianos, nossos sentimentos, enquanto confiamos sua alma a Deus, que nos ressuscitará no último dia. Rezemos por ele”, concluiu.