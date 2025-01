Na noite de quarta-feira (29), a Polícia Militar localizou uma motocicleta escondida em meio à vegetação no Bairro Triângulo, em São Vicente de Minas. A ação ocorreu após uma denúncia anônima informar sobre a presença do veículo em uma região de mata.

Ao chegar ao local indicado, a equipe policial encontrou uma motocicleta Yamaha/Factor, de cor preta, sem a placa de identificação e com a numeração do chassi suprimida. Durante a averiguação, os militares conseguiram identificar o número do motor, mas, ao realizar consulta nos sistemas, não localizaram nenhum registro correspondente a essa numeração.

Diante da situação, a motocicleta foi removida para o pátio do guincho credenciado, onde ficará à disposição das autoridades para as providências cabíveis.