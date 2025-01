Na manhã da última quinta-feira (30), por volta das 11h20, uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um jovem de 18 anos por tráfico de drogas. A ação ocorreu após diversas denúncias apontarem a ocorrência do crime em um endereço localizado na região central da cidade.

Durante a operação, os policiais abordaram uma mulher de 25 anos que havia acabado de adquirir uma bucha de maconha no local investigado. Em seguida, a equipe localizou o suspeito e realizou buscas em sua residência, onde encontraram outra bucha de maconha e uma pedra bruta de crack.

Diante dos fatos, o jovem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes apreendidos. A polícia segue investigando o caso para identificar possíveis ligações do suspeito com o tráfico na região.

