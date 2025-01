Na noite da última quinta-feira (30), a Polícia Militar de São João del-Rei realizou a prisão de dois homens foragidos da Justiça em diferentes bairros da cidade. As detenções ocorreram após a PM receber informações sobre os suspeitos e agir rapidamente para localizá-los.

O primeiro caso foi registrado por volta das 21h50, quando os militares abordaram um veículo Fiat Palio, de cor prata, no Bairro Senhor dos Montes. No carro, estava um homem de 43 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto no município de Sabará. Após a confirmação da ordem judicial, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Poucas horas depois, às 23h25, a PM recebeu novas informações sobre outro foragido, desta vez no Bairro Cohab. Os policiais se dirigiram até a residência onde ele estaria escondido e, ao chegarem ao local, localizaram e prenderam o homem de 37 anos. Assim como no primeiro caso, ele foi conduzido para a Delegacia para as providências cabíveis.