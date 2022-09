O Monumento do Cristo Redentor será iluminado neste sábado (17), das 19 às 20h, de laranja, cor que representa o Dia Mundial da Segurança do Paciente, comemorado hoje. Neste ano, o lema proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a data é "Medicação sem danos”, uma luta global pela prevenção de erros da medicação.

Os cuidados na prescrição e na administração de medicamentos serão o foco dos debates e das ações que a Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza em celebração ao Dia Mundial da Segurança do Paciente.

O “Painel de experiências exitosas na prevenção de erros na medicação” apresentará, na segunda-feira (19), as iniciativas de quatro hospitais da rede estadual: Carlos Chagas, Azevedo Lima, Getúlio Vargas e da Criança.

Essas unidades alcançaram o nível “alta conformidade” na Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após terem atendido a pelo menos 14 de 21 critérios de aperfeiçoamento das práticas de segurança do paciente para redução de danos e riscos comuns dentro de hospitais.

Além do Monumento do Cristo Redentor, prédios da administração pública do Estado, como o Palácio Guanabara e o Hospital Estadual da Criança, estão com suas fachadas iluminadas em tom alaranjado desde a semana passada.

Tags:

Dia Mundial do Paciente | Medicação sem danos | OMS | Saúde