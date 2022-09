Foto: Pixabay - Juiz de Fora já tem dez casos confirmados de varíola dos macacos

Mais um caso de varíola dos macacos foi confirmado em Juiz de Fora, totalizando 10 pacientes com a doença no município. As informações são do último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), desta segunda-feira, 26. Além disso, a cidade também passou a contar com primeiro caso confirmado da doença no Brasil em um filhote de cachorro, conforme divulgado pela Secretaria no último dia 23 de agosto. O animal, inclusive, já recebeu alta depois de passar por exames veterinários. Os pacientes passaram por exames laboratoriais pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) e permanecem sendo monitorados, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde.



A Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora informou em que todos os casos confirmados os pacientes seguiram para isolamento domiciliar, mantendo o bom estado de saúde. Os pacientes seguem sendo monitorados pela vigilância epidemiológica do município. Em todo o Estado, são 475 casos confirmados. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 1285 casos foram descartados e há 488 suspeitos. Belo Horizonte é o único município a contar com transmissão comunitária



A Secretaria de Saúde de Minas não divulga outras informações sobre os pacientes para preservar a privacidade e individualidade dos mesmos, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP).

Uma morte em decorrência da varíola dos macacos foi registrada em Belo Horizonte no dia 28 de julho. A vítima era uma homem de 41 anos, morador da capital mineira, natural de Pará de Minas.



