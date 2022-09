Foto: Pexels - Grupo busca apoiar a comunidade acadêmica sobre saúde mental

A UFJF irá promover nesta terça e quarta-feira, 27 e 28, o projeto “Ação de Atenção à Vida”, para promover o acolhimento e o autocuidado. A ação foi criada pelo grupo Acolhe, da Faculdade de Educação e já está na sua quarta edição e atende toda comunidade acadêmica. De acordo com o projeto, a ideia é a discussão sobre a valorização da vida, além de levar o ensino de técnicas de autocuidado.



A equipe do projeto estará a partir das 12h30 próximo ao Restaurante Universitário (RU), nesta terça, 27. Na quarta, 28, o grupo estará a partir das 07h30 na pista de caminhada, próximo a Reitoria e às 18h30 no Instituto de Ciências Exatas (ICE). Os participantes irão receber suculentas e mensagens motivacionais.



Além disso, o grupo irá promover rodas de conversa para os estudantes de graduação. Os encontros acontecem até o fim do semestre letivo nas proximidades do Restaurante Universitário e já tem data marcada para o dia 5 de outubro, com discussões que envolvem a vida universitária. O grupo desenvolve outras ações de educação, saúde e pesquisas sobre saúde mental.



Para conhecer melhor o trabalho do grupo, basta acessar o perfil do Instagram @acolhefacedufjf e também no canal do Youtube do Projeto



Tags:

Ação de atenção a vida | Faced | Projeto Acolhe | UFJF