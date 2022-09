Freepik - Pediatria

Os pediatras são médicos especializados em cuidar de crianças e adolescentes. Se você estiver interessado em fazer um curso de pediatria, conhecer as habilidades específicas necessárias para a função pode melhorar suas perspectivas de carreira.



Estar familiarizado com as habilidades mais importantes do pediatra pode ser um passo importante na carreira, por isso é essencial reservar um tempo para pesquisá-las. Abaixo, listamos algumas capacidades que são imprescindíveis para o cumprimento da função:



1 - Comunicação



Ao contrário de outros tipos de médicos que geralmente discutem questões médicas diretamente com seus pacientes, os pediatras precisam se comunicar bem com as crianças e seus pais. Ao falar com as crianças, eles precisam ser capazes de deixá-los confortáveis e ajudá-los a entender suas doenças, e também devem estar atentos a possíveis sinais não verbais.



Já com os e responsáveis legais, eles precisam ser capazes de explicar adequadamente a doença e as opções de tratamento, dando a eles informações suficientes para tomar uma decisão informada.



2 - Resolução de problemas



Embora os pediatras geralmente passem a maior parte do tempo de trabalho tratando doenças comuns, eles precisam ser capazes de avaliar cada uma delas de forma independente e apresentar soluções personalizadas.



As crianças tendem a reagir de forma diferente a problemas semelhantes e os pediatras precisam avaliar rapidamente os sintomas relatados, analisar minuciosamente o problema e fornecer uma solução com a maior rapidez e precisão possível. Isso requer um conjunto de habilidades que geralmente inclui a capacidade de focar, pesquisar e analisar situações.



3 - Capacidade de se relacionar com crianças



Embora o papel de um pediatra pareça semelhante ao de um médico regular e os dois compartilhem muitas habilidades necessárias, os pediatras precisam ter uma capacidade natural de interagir com as crianças. Isso porque muitas delas têm medo de visitar o consultório médico e, uma vez lá, também podem se sentir intimidadas por elementos como agulhas e testes.



Um pediatra precisa ser capaz de se relacionar com as crianças e ajudá-las a relaxar, fazendo com que se sintam à vontade com seu ambiente.



4 - Empatia



A maioria dos médicos precisa de empatia para desempenhar bem seu trabalho, mas é especialmente importante no caso dos pediatras. As crianças são significativamente menos tolerantes à dor física e ao sofrimento emocional do que os adultos, e o pediatra deve estar ciente disso e tomar medidas ativas para minimizar esses efeitos negativos.



Isso também os ajuda profissionalmente, pois as crianças geralmente são mais propensas a se comunicar efetivamente com um adulto que parece entendê-las.



5 - Atenção aos detalhes



Devido às dificuldades que algumas crianças podem ter ao expressar seus sintomas, habilidades de comunicação fortes às vezes não são suficientes para que um pediatra identifique a doença.



Quando as crianças estão muito angustiadas para expressar o que estão sentindo ou quando simplesmente não têm o vocabulário para fazê-lo, o profissional precisa ser capaz de perceber até mesmo detalhes aparentemente sem importância que podem ajudá-los a diagnosticar com precisão um determinado problema médico.



