Foto: Pixabay - Hemominas faz apelo para conseguir doadores de sangue

A Fundação Hemominas está precisando de doadores para repor os bancos de sangue. No Hemocentro de Juiz de Fora, tipos sanguíneos como O positivo e negativo, A positivo e negativo e B negativo estão com baixos índices nos estoques de sangue. A responsável pela captação de doadores, Rosani Martins, relata que desde a pandemia, o número de doadores caiu. “Durante o ápice da pandemia, não teve um dia que a gente pudesse olhar e dizer que estamos em níveis ideais. A gente não está conseguindo colocar os grupos como a gente gostaria de ver. Não voltamos ainda a uma rotina habitual das pessoas virem a doar sangue.”



Rosani Martins reforça a importância da doação de sangue para salvar vidas. “Todos os grupos são importantes. O ideal é a gente manter os níveis ideais. Eu sempre bato nessa tecla. Todos são importantes. O A positivo é 37% da população, o O positivo é 42%, o O negativo é bem mais baixo. Apesar desses tipos sanguíneos não serem tão raros, os níveis estão muito baixos. O ideal é que todos doem sangue".

Quem pode doar?

Qualquer pessoa saudável com idade entre 16 e 69 anos e peso acima de 50 kg pode doar sangue. O processo retira cerca de 450 ml de sangue, quantidade que não faz falta ao doador e pode salvar até quatro vidas. No dia da doação, o candidato deve estar alimentado e sem ingerir bebida alcoólica por um período de 24 horas.

Para realizar a doação de sangue no Hemominas, basta realizar um agendamento pelo site www.hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MG App Cidadão. Dúvidas ou informações podem ser esclarecidas pelo telefone 3257-3100. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 7h às 18h e aos sábados, de 07h ao meio-dia. A sede fica na esquina da Rua Barão de Cataguases com a Avenida dos Andradas, no Centro de Juiz de Fora.

