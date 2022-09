Rovena Rosa/Agência Brasil - Vacinação contra covid-19

Neste sábado, dia 1, o Centro de Vigilância em Saúde estará aplicando vacinas contra Influenza, Covid-19 para todos os públicos aptos a se vacinarem, quarta e quinta dose contra a Covid para pessoas com mais de 18 anos imunossuprimidas, imunizantes de rotina, além de vacinar o público infantil contra a poliomielite.

O Centro de Vigilância em Saúde fica localizado na Av. dos Andradas, 523, no Centro. O horário de atendimento será de 8h a 13h. Os imunizantes contra a Influenza e Covid-19 estarão disponíveis para todos os públicos, incluindo crianças de 3 e 4 anos e também a quarta dose para pessoas com 18 anos ou mais.



A vacina contra a poliomielite é destinada para crianças de 1 até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Segundo a Secretaria de Saúde, ao mesmo tempo, há um intuito de atualizar o cartão vacinal das crianças e dos adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias, será realizada multivacinação com a aplicação de diversos imunizantes.

A Secretaria ainda reforça que todas as vacinas de rotina podem ser recebidas conjuntamente com os imunizantes contra a Covid-19 e Influenza sem qualquer tipo de problema. Já as vacinas contra a Covid-19 para imunossuprimidos é destinada para as pessoas com 18 anos ou mais que precisam tomar a quarta e/ou a quinta dose do imunizante. É necessário levar cartão de vacinação e outros documentos, além de uma ficha de vacinação.



