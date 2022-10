O prédio inaugurado hoje é o Centro Carioca de Especialidades (CCE), com 150 especialistas e capacidade para 27 mil atendimentos por mês nas áreas de alergologia, angiologia, cardiologia, neurologia, odontologia, pneumologia, proctologia, reumatologia, dermatologia, ginecologia, nefrologia, neurologia, ortopedia, pneumologia e urologia.

De acordo com o prefeito Eduardo Paes, o principal objetivo do Super Centro é reduzir a fila e o tempo de espera para atendimento por meio do Sistema Nacional de Regulação (SisReg), que gerencia os encaminhamentos dentro do SUS.

Notícias relacionadas: No Rio de Janeiro, casos de meningite em 2022 já superam 2021.

Segundo os últimos dados disponíveis no Portal da Transparência do SisReg, de agosto, são cerca de 175 mil pessoas aguardando por atendimento na cidade, com tempo médio de espera de 92 dias. Em 2020, o tempo chegou a 137 dias e no ano passado caiu para 103. A estimativa da prefeitura é de que até meados de 2023, esse tempo seja reduzido para no máximo 30 dias.

No próximo mês, serão entregues os centros carioca de Diagnóstico (CCD) e do Olho (CCO). O secretário de Saúde, Rodrigo Prado, destaca que o local terá capacidade para realizar 34 mil diagnósticos por imagem e 52 mil procedimentos de oftalmologia por mês.