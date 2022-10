Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (6) apontam que o Brasil registrou, desde o início da pandemia, 686.706 mortes por covid-19. Segundo o boletim epidemiológico, número total de casos confirmados da doença é de 34.707.233.

Em 24 horas, foram registrados 8.216 novos casos. No mesmo período, foram confirmadas 133 mortes de vítimas do vírus. Ainda segundo o boletim, 33.905.120 pessoas se recuperaram da doença e 115.407 casos estão em acompanhamento.

Estados

De acordo com os dados divulgados, São Paulo lidera o número de casos, com 6,10 milhões, seguido por Minas Gerais (3,88 milhões) e Paraná (2,74 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (149,7 mil). Em seguida, aparece Roraima (175 mil) e Amapá (178,2 mil).

Notícias relacionadas:

De acordo com os dados divulgados, São Paulo lidera o número de casos, com 6,10 milhões, seguido por Minas Gerais (3,88 milhões) e Paraná (2,74 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (149,7 mil). Em seguida, aparece Roraima (175 mil) e Amapá (178,2 mil).

Vacinação

Até hoje, foram aplicadas 483,6 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 179,9 milhões com a primeira dose e 161,5 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em 4,99 milhões de pessoas.

Tags:

casos recuperados | Coronavírus | covid-19 | morte | Pandemia | Saúde