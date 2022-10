Foto: Pixabay - Vacinação contra a poliomielite não atinge grande público em JF

Juiz de Fora tem apenas 58,34% do público alvo de vacinados contra a poliomielite. Os dados são do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), consultados em 4 de outubro de 2022. A campanha de Multivacinação contra a doença começou no dia 8 de agosto.



A doença pode ser adquirida por meio do contato direto com fezes ou com secreções de pessoas infectadas. Tanto crianças quanto adultos podem acabar se contaminando. Em 1989, o último caso de poliomielite foi notificado no Brasil. Em 1994, o país recebeu o certificado de área livre de circulação do vírus selvagem.



A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite vai até o dia 21 de outubro. Neste sábado (15), o Centro de Vigilância em Saúde, na Av. dos Andradas, estará aplicando doses da vacina para crianças de 1 ano a quatro anos, 11 meses e 29 dias, serão aplicados somente para crianças e adolescentes de um ano a 14 anos, 11 meses e 29 dias. O horário é das 8h às 13h.



Na última semana de campanha, entre os dias 17 e 21 de outubro, a vacina estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, de 08h30 às 10h30 e de 13h às 16h, e no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente.



De acordo com a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, antes de completar um ano de vida, são necessárias três doses da vacina contra a poliomielite, aos dois, quatro e seis meses, com a vacina da poliomielite inativada (VIP). Com 15 meses, a criança recebe o primeiro reforço com a pólio oral e, aos quatro anos, o segundo reforço (VOP- gotinha).



É necessário que os pais das crianças e adolescentes estejam presentes para a aplicação do imunizante. Para isso, é necessário levar documento de identificação com foto, cartão SUS ou certidão de nascimento, além da carteirinha de vacinação.



