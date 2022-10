Divulgação Secretaria de Estado de Saúde/Fábio Marchetto - Responsáveis podem levar crianças dentro da faixa etária alvo da campanha aos postos de saúde para receber o imunizante

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite não atingiu a meta de cobertura de 95% das crianças com idades entre 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias em Minas Gerais, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora (SRS), que divulgou o balanço nesta quarta-feira (26), o município imunizou 72,05% do público-alvo. Mesmo sem chegar até a parcela da população pretendida, a campanha será encerrada. Dos 37 municípios da Regional de Juiz de Fora, apenas 21 conseguiram bater o objetivo.



De acordo com o superintendente da Regional de Juiz de Fora, Renan Guimarães de Oliveira, no entanto, as vacinas contra a doença continuarão disponíveis na rotina das Unidades Básicas de Saúde. “Essa doença pode voltar a atingir as nossas crianças, trazendo o impacto da paralisia infantil. Ela é prevenível através da vacinação. Toda a estratégia nesse momento foi para aumentar e cobrir esse público alvo que são as crianças até 5 anos. Nós saímos duas semanas atrás de uma cobertura populacional de 59% e chegamos a 72%, entretanto é importante que a gente chegue a cobertura vacinal de 95%’l, enfatizou o superintendente.



A Campanha da Vacinação contra Poliomielite é encerrada em Minas com cobertura média acima de 80% do público-alvo e fica melhor que todos os outros estados da região Sudeste. A região de Uberlândia impulsionou os índices com 86% de vacinados, seguido pela região Oeste com 80%, Zona da Mata, 72,05%, e a região de abrangência de Belo Horizonte com 72%.

