Foto: Pixabay - Hemominas faz apelo para conseguir doadores de sangue

A Fundação Hemominas divulgou nesta terça-feira (04), as datas de coletas externas neste mês de outubro em algumas cidades como Araguari, Barbacena, Bom Despacho, Conselheiro Lafaiete, Itajubá, Lavras, Leopoldina, Muriaé e Pará de Minas. Confira abaixo os dias e locais:



Araguari

As coletas serão realizadas nos 6, 13, 20 e 27/10 (quintas-feiras), das 7h30 às 11h30, no PACE localizado à Rua José Carrijo, 205 – Centro. As doações devem ser agendadas pelo telefone (34) 98875-9021.



Barbacena

As coletas de sangue em Barbacena acontecem nos dias 3, 10, 17 e 24/10 (segundas-feiras), das 9h às 15h, no Posto Avançado de Coleta Externa, localizado na rua Padre Toledo, s/nº - anexo à Santa Casa – bairro São Sebastião. A previsão do Hemocentro Regional de Juiz de Fora, responsável pela ação, é atender 50 candidatos à doação por dia. Coleta de 31/10 a confirmar.



Bom Despacho

As coletas acontecem nos dias 11 e 25/10 (terças-feiras), das 8h às 13h, no PACE localizado na Praça Olegário Maciel, nº 831 – Centro. A previsão do Hemonúcleo de Divinópolis, responsável pela ação, é atender 70 candidatos à doação por dia.



Cataguases

As coletas acontecem nos dias 5, 19 e 26/10 (quartas-feiras), das 8h às 14h, na Policlínica de Cataguases, localizada na Rua Ostende Ribeiro, nº 50 – Centro. As doações devem ser agendadas pelo telefone (32) 3429-2441.



Conselheiro Lafaiete

As coletas acontecem nos dias 5, 19 e 26/10 (quartas-feiras), das 8h às 12h, no PACE “Dr. Nilson Albuquerque”, localizado na Rua Higino Sebastião da Cunha, 135 - Parque Bandeirantes. A expectativa do Hemonúcleo de São João del-Rei, responsável pela ação, é atender 50 candidatos à doação por dia.



Itajubá

As coletas acontecem nos dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28/10 (quintas e sextas-feiras), das 7h15 às 12h15, no PACE localizado na avenida Henriqueto Cardinali, s/n - bairro Varginha (Policlínica de Varginha). A expectativa do Hemocentro Regional de Pouso Alegre, responsável pela unidade, é atender 60 candidatos à doação por dia.



Lavras

Em Lavras, as coletas de sangue estão programadas paras os dias 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27/10 (terças e quintas-feiras), das 7h30 às 11h30, no posto localizado na Avenida Ernesto Matioli, 8851 - Santa Efigênia.





Leopoldina

As coletas de sangue em Leopoldina acontecem nos dias 6, 13, 20 e 27/10 (quintas-feiras), das 8h às 16h, no Polo de Saúde de Leopoldina, localizado na Rua Santa Filomena, 250 - Centro. A previsão do Hemocentro Regional de Juiz de Fora, responsável pela ação, é atender 120 candidatos à doação por dia.





Muriaé

As coletas de sangue em Muriaé serão realizadas nos dias 5, 12, 19 e 26/10 (quartas-feiras), das 7h30 às 15h, na rua Dr. Ivan A. Porcaro, s/n – Centro (antigo Centro Viva Vida, ao lado do Hospital São Paulo). A previsão do Hemocentro Regional de Juiz de Fora, responsável pela ação, é atender 120 candidatos à doação por dia.



Pará de Minas

As coletas de sangue em Pará de Minas acontecem nos dias 7, 14 e 28/10 (sextas-feiras), das 8h às 12h, no PACE localizado na Rua Doutor Aloísio Procópio Lobato Menezes, 300 - bairro Senador Valadares.





Para ser um doador, existe uma série de condições e restrições para doação. Para saber quais são os requisitos, clique aqui.





















