Pixabay - Iniciativa é voltada para profissionais da área

Por meio do Serviço de Práticas Integrativas e Complementares (Spic), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realiza uma programação especial em comemoração ao Novembro Verde, iniciativa que busca a valorização e a divulgação da Homeopatia, com atividades entre os dias 7 e 9.



O PAM- Marechal recebe uma roda de conversa às 14h, na segunda-feira (7), com o médico Paulo Nabuco. A atividade é aberta a todos os públicos, no entanto, é preciso realizar inscrição prévia pelo telefone 3690-7130 ou pelo e-mail dpicambulatorio@pjf.mg.gov.br. Na terça-feira (8) a população terá acesso à Tenda Medicina e Arte, de 9h às 13h, com divulgação da homeopatia, aferição de pressão, atividades artísticas e outras práticas integrativas e complementares.

No dia 9, quarta-feira, o auditório do Centro de Vigilância em Saúde, na Avenida dos Andradas, 523, recebe o Seminário Acadêmico, a partir das 14h. Médicos e farmacêuticos discutirão sobre o tratamento homeopático, com espaço para debate. O evento é voltado para estudantes, profissionais e gestores. Não há necessidade de inscrição, mas o público máximo será condicionado à capacidade do local.

O Spic possui atendimento em homeopatia e outras práticas integrativas e complementares de Saúde, com farmácia própria para manipulação dos medicamentos. Em funcionamento desde 1995, o serviço atende a toda população de Juiz de Fora.

Para acessar o serviço, o usuário deve ligar para o número 3690-7130 ou ir presencialmente na secretaria que fica no terceiro andar do PAM-Marechal, sala 307, e solicitar a marcação. Será agendada, conforme a Prefeitura, uma reunião de primeira vez para o acolhimento e, em seguida, o usuário terá um dia de agendamento para consulta médica.